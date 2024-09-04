Алгазин Елисей Данилович
Место рожденияТобольскаягуберния, г.Тара
Дата рождения1759
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Алгазин Данило Михайлович
Мать: Алгазина Ирина Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алгазин Клементий Елисеевич
Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Алгазин Андреян Елисеевич
Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова
Смерть
1798