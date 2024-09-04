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Алгазин Елисей Данилович

Место рождения

Тобольскаягуберния, г.Тара

Дата рождения

1759

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Алгазин Данило Михайлович

Мать: Алгазина Ирина Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Соломея (Соломонида) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Алгазин Клементий Елисеевич

Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алгазин Фёдор Елисеевич

Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Алгазин Андреян Елисеевич

Мать ребёнка: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Смерть
1798

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