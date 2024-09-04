Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алгазин Клементий Елисеевич
Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Алгазин Андреян Елисеевич
Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович
Смерть
1794