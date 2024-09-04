Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Елисей Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алгазин Клементий Елисеевич

Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алгазин Фёдор Елисеевич

Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Алгазин Андреян Елисеевич

Отец ребёнка: Алгазин Елисей Данилович

Смерть
1794

Мы используем куки для улучшения работы сайта.