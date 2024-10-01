Морякова (Гусева) Матрёна Алексеевна 01.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морякова (Гусева) Матрёна Алексеевна

Место рождения

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: Гусев Алексей Елиазаров

Мать: Гусева Анна Федоровна

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моряков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моряков Николай Максимович

Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моряков Василий Максимович

Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моряков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич

Место жительства
1902
Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Крещение
03.11.1902
Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Место жительства
Около 1930
Мегрино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Около 1937
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1938

Дочь: Костина (Морякова) Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно

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