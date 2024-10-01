Морякова (Гусева) Матрёна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Отец: Гусев Алексей Елиазаров
Мать: Гусева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моряков Николай Максимович
Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моряков Василий Максимович
Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моряков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич
Место жительства
1902
Крещение
03.11.1902
Место жительства
Около 1930
Мегрино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Около 1937
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1938
Дочь: Костина (Морякова) Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Моряков Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно