Барсукова (Гусева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Алексей
Мать: Гусева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Алексей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно