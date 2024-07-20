Гусева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей

Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Морякова Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Смерть
Неизвестно

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