Гусева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Морякова Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Смерть
Неизвестно