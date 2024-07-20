Васильева (Гусева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Гусева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Алексей

Мать: Гусева Анна

Горка, Чагодощенский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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