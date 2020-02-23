Костина (Морякова) Надежда Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1938
Дата смерти23.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Померанцева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Костин Валентин Николаевич
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1965
Дочь: Снежина Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Костин Валентин Николаевич
Смерть
23.02.2020