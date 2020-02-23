Костина (Морякова) Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Морякова) Надежда Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1938

Дата смерти

23.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938

Отец: Моряков Максим Андреевич

Мать: Морякова Матрёна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Померанцева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Костин Валентин Николаевич

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1965

Дочь: Снежина Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Костин Валентин Николаевич

Смерть
23.02.2020

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