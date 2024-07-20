Снежина (Костина) Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965
Бракосочетание
01.11.1985
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1986
Дочь: Снежина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Снежин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.11.1988
Дочь: Снежина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Снежин Александр Владимирович