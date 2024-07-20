Снежина (Костина) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежина (Костина) Светлана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965

Отец: Костин Валентин Николаевич

Мать: Костина Надежда Максимовна

Бракосочетание
01.11.1985

Муж: Снежин Александр Владимирович

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1986

Дочь: Снежина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Снежин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.11.1988

Дочь: Снежина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Снежин Александр Владимирович

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