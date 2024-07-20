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Костин Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938

Отец: Костин Николай Васильевич

Мать: Васильева Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Померанцева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Костина Надежда Максимовна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1965

Дочь: Снежина Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Костина Надежда Максимовна

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