Костин Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Померанцева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Костина Надежда Максимовна
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1965
Дочь: Снежина Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Костина Надежда Максимовна