Снежин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1963
Бракосочетание
01.11.1985
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1986
Дочь: Снежина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Снежина Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
04.11.1988
Дочь: Снежина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Снежина Светлана Валентиновна