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Снежин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1963

Отец: Снежин Владимир Егорович

Мать: Снежина Антонина Александровна

Бракосочетание
01.11.1985

Жена: Снежина Светлана Валентиновна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1986

Дочь: Снежина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Снежина Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
04.11.1988

Дочь: Снежина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Снежина Светлана Валентиновна

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