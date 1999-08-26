Кривулин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения29.06.1944
Дата смерти26.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1944
Рождение ребёнка
28.06.1969
Дочь: Орлова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кривулина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.05.1975
Дочь: Простова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кривулина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1999