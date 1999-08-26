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Кривулин Александр Федорович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

29.06.1944

Дата смерти

26.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1944

Отец: Кривулин Федор Абрамович

Мать: Кривулина Варвара Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.06.1969

Дочь: Орлова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кривулина Мария Дмитриевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.1975

Дочь: Простова Елена Александровна

Мать ребёнка: Кривулина Мария Дмитриевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривулина Мария Дмитриевна

Смерть
26.08.1999
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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