Кривулина (Сидорова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1969
Дочь: Орлова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кривулин Александр Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1975
Дочь: Простова Елена Александровна
Отец ребёнка: Кривулин Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно