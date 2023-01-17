Кривулина (Сидорова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривулина (Сидорова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Долгоруково, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгоруково, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.06.1969

Дочь: Орлова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кривулин Александр Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.1975

Дочь: Простова Елена Александровна

Отец ребёнка: Кривулин Александр Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривулин Александр Федорович

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