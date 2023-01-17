Кривулина (Кондратьева) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривулина (Кондратьева) Варвара Степановна

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Место рождения

селение Хоненевка Терновский район Пензенская область

Дата рождения

23.11.1909

Дата смерти

08.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909

Отец: Кондратьев Степан Сергеевич

Мать: Кондратьева Татьяна Федотовна

селение Хоненевка Терновский район Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1944

Сын: Кривулин Александр Федорович

Отец ребёнка: Кривулин Федор Абрамович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.08.1947

Сын: Кривулин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Кривулин Федор Абрамович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
08.09.1947

Муж: Кривулин Федор Абрамович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
08.06.1970
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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