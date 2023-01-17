Кривулина (Кондратьева) Варвара Степановна
Место рожденияселение Хоненевка Терновский район Пензенская область
Дата рождения23.11.1909
Дата смерти08.06.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909
селение Хоненевка Терновский район Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1944
Сын: Кривулин Александр Федорович
Отец ребёнка: Кривулин Федор Абрамович
Рождение ребёнка
24.08.1947
Сын: Кривулин Виктор Федорович
Отец ребёнка: Кривулин Федор Абрамович
Бракосочетание
08.09.1947
Смерть
08.06.1970