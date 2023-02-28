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Кривулин Федор Абрамович

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1944

Сын: Кривулин Александр Федорович

Мать ребёнка: Кривулина Варвара Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.08.1947

Сын: Кривулин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кривулина Варвара Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
08.09.1947

Жена: Кривулина Варвара Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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