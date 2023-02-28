Кривулин Федор Абрамович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1944
Сын: Кривулин Александр Федорович
Мать ребёнка: Кривулина Варвара Степановна
Рождение ребёнка
24.08.1947
Сын: Кривулин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Кривулина Варвара Степановна
Бракосочетание
08.09.1947
Смерть
Неизвестно