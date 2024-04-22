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Акулина Петрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.05.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1863 ст.

Отец: Петр Макаров

Мать: Феодосия Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
29.05.1863 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: той же деревни крестьянский сын Григорий Николаев и крестьянская жена, вдова, Мавра Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Петром Соколовы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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