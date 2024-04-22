Акулина Петрова
Место рождения
Дата рождения28.05.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1863 ст.
Отец: Петр Макаров
Мать: Феодосия Степанова
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
29.05.1863 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: той же деревни крестьянский сын Григорий Николаев и крестьянская жена, вдова, Мавра Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Петром Соколовы... Показать все
Смерть
Неизвестно