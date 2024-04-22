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Феодосия Степанова

Место рождения

Шорново, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Степан Фокин

Мать: Ефросиния Семенова

Шорново, Рузский, Московская область
Бракосочетание
16.09.1845 ст.

Муж: Петр Макаров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 16 сентября. Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова умершего крестьянина Макара Захарова сын Петр православного исповедания первым браком, 19 лет и той же вотчины сельца Шернова умерш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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