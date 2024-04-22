Феодосия Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: Степан Фокин
Мать: Ефросиния Семенова
Бракосочетание
16.09.1845 ст.
Муж: Петр Макаров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 16 сентября. Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова умершего крестьянина Макара Захарова сын Петр православного исповедания первым браком, 19 лет и той же вотчины сельца Шернова умерш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно