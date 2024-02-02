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Гаврилов Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Гаврилов Филипп Лукоянович

Мать: Гаврилова Акулина

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гаврилов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гаврилов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гаврилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Гаврилов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария

Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария

Смерть
1947
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