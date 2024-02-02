Гаврилов Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Гаврилов Филипп Лукоянович
Мать: Гаврилова Акулина
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гаврилов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гаврилов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гаврилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Гаврилов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария
Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария
Смерть
1947