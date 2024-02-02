Гаврилова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гаврилов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гаврилов Андриан Филиппович

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гаврилов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Филипп Лукоянович

Смерть
Неизвестно
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