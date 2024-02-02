Гаврилова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гаврилов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гаврилов Андриан Филиппович
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гаврилов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Гаврилов Филипп Лукоянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно