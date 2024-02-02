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Гаврилов Филипп Лукоянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Гаврилов Лукоян Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гаврилов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Гаврилова Акулина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гаврилов Андриан Филиппович

Мать ребёнка: Гаврилова Акулина

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гаврилов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Гаврилова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Акулина

Место жительства
Неизвестно
Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
дом 49, ныне урочище, не существует, на месте деревни поле
Смерть
Неизвестно
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