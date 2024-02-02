Гаврилов Филипп Лукоянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Гаврилов Лукоян Гаврилович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гаврилов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Гаврилова Акулина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гаврилов Андриан Филиппович
Мать ребёнка: Гаврилова Акулина
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гаврилов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Гаврилова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Акулина
Место жительства
Неизвестно
Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
дом 49, ныне урочище, не существует, на месте деревни поле
Смерть
Неизвестно