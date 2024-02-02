Гаврилова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гаврилов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гаврилов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гаврилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Гаврилов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович
Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно