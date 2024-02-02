Гаврилова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гаврилов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гаврилов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гаврилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Гаврилов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Филиппович

Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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