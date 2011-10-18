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Гаврилов Владимир Васильевич

Место рождения

Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд

Дата рождения

11.09.1936

Дата смерти

18.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1936

Отец: Гаврилов Василий Филиппович

Мать: Гаврилова Мария

Шелухино, Филяндинская волость, Ковровский уезд
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Рождение ребёнка
03.08.1960

Сын: Гаврилов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Антонина Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.10.1966

Сын: Гаврилов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Антонина Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Антонина Васильевна

Смерть
18.10.2011
Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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