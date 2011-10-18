Гаврилов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1936
Дата смерти18.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1936
Отец: Гаврилов Василий Филиппович
Мать: Гаврилова Мария
по разговорам родился в 11.09.1937, в советское время записали на год старше, чтобы приняли в колхоз
Рождение ребёнка
03.08.1960
Сын: Гаврилов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1966
Сын: Гаврилов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2011
Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область