Гаврилова (Никитина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Никитина) Антонина Васильевна

Место рождения

Высоково, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

22.07.1935

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1935

Отец: Никитин Василий

Мать: Никитина Мария

Высоково, Ковровский уезд, Владимирская губерния
по разговорам родилась в 22.07.1937, в советское время записали на два года старше, чтобы приняли в колхоз
Рождение ребёнка
03.08.1960

Сын: Гаврилов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.10.1966

Сын: Гаврилов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Владимир Васильевич

Смерть
10.07.2006
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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