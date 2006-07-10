Гаврилова (Никитина) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1935
Дата смерти10.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1935
Отец: Никитин Василий
Мать: Никитина Мария
по разговорам родилась в 22.07.1937, в советское время записали на два года старше, чтобы приняли в колхоз
Рождение ребёнка
03.08.1960
Сын: Гаврилов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1966
Сын: Гаврилов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2006