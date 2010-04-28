Саянок (Городная) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.10.1949
Дата смерти28.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саянок Николай
Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Саянок Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович
Среднебелое, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович
Воскресенка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
28.04.2010