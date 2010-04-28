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Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Место рождения

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.10.1949

Дата смерти

28.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1949

Отец: Городный Михаил Иванович

Мать: Городная Просковья Ивановна

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саянок Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саянок Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саянок Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саянок Николай

Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Саянок Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович

Среднебелое, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саянок Михаил Ефимович

Воскресенка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
28.04.2010

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