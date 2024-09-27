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Саянок Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1947

Отец: Саянок Ефим Михайлович

Мать: Саянок Ефросинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саянок Николай

Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Саянок Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Среднебелое, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Воскресенка, Спасский муниципальный район, Приморский край

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