Саянок Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1947
Отец: Саянок Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саянок Николай
Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Саянок Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна
Среднебелое, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саянок (Городная) Валентина Михайловна
Воскресенка, Спасский муниципальный район, Приморский край