Городный Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Городная Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1938
Дочь: Городная Нина Михайловна
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1941
Сын: Городный Николай Михайлович
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Городный Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Сухова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1949
Дочь: Саянок (Городная) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Городный Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Городная Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Городная Просковья Ивановна
Смерть
Неизвестно