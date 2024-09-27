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Городная Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Городный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Городная Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.09.1938

Дочь: Городная Нина Михайловна

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.10.1941

Сын: Городный Николай Михайлович

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Городный Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Сухова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Дочь: Саянок (Городная) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Городный Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Городная Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Городный Петр Михайлович

Отец ребёнка: Городный Михаил Иванович

Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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