село Большие Щербиничи, село Большие Щербиничи, Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Большие Щербиничи

Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2398Щербиничи большие, д. вл.при рч. Ваге.291245642697
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Малощербиничская волость
657. Большие Щербиницы, деревня бывшая владельческая, при речке Ваге, дворов 297, жителей 1563, питейный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Злынковский район
68981Большие Щербиничисело52°19'с.ш.31°52'в.д.N-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Злынковский муниципальный район, Щербиничское сельское поселение
15623437101с Большие Щербиничисело
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