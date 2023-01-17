Савиных Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савиных Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: Суворова Зоя Кузьминична
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митенёва Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савиных Анна Алексеевна
Смерть
1943