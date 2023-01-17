Савиных Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных Кузьма Иванович

Савиных Кузьма Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: Суворова Зоя Кузьминична

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Савиных Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митенёва Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Анна Алексеевна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close