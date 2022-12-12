Митенёва (Савиных) Валентина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митенёва (Савиных) Валентина Кузьминична

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Место рождения

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Кузьма Иванович

Мать: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митенёв Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митенёв Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митенёв Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митенёв Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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