Савиных Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: Суворова Зоя Кузьминична
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митенёва Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978