Савиных Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: Суворова Зоя Кузьминична

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Савиных Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митенёва Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Савиных Кузьма Иванович

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Кузьма Иванович

Смерть
1978
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