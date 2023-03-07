Суворова (Савиных) Зоя Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Савиных) Зоя Кузьминична

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Место рождения

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1913

Отец: Савиных Кузьма Иванович

Мать: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Суворов Альберт Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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