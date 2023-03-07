Суворова (Савиных) Зоя Кузьминична
Место рождения
Дата рождения06.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1913
Отец: Савиных Кузьма Иванович
Мать: Савиных Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1932
Сын: Суворов Альберт Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно