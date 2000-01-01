Суворов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910 ст.

Отец: Осипов Михаил Семёнович

Мать: Суворова Феклинья Никифоровна

Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Суворов Альберт Григорьевич

Мать ребёнка: Суворова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Зоя Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Зоя Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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