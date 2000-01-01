Суворов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1932
Сын: Суворов Альберт Григорьевич
Мать ребёнка: Суворова Зоя Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Зоя Кузьминична
Смерть
Неизвестно