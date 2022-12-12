Осипов Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Осипов Семён
Мать: не указана
Дата рождения согласно Похозяйственным книгам за 1946-54 гг.
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.
Дочь: Осипова Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.
Сын: Осипов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Дочь: Хомякова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Сын: Суворов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
Год рождения согласно Похозяйственной книге за 1952-54 гг.