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Осипов Михаил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Осипов Семён

Мать: не указана

Дата рождения согласно Похозяйственным книгам за 1946-54 гг.
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.

Дочь: Осипова Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.

Сын: Осипов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Дочь: Хомякова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Суворов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Суворова Феклинья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Феклинья Никифоровна

Смерть
1952
Год рождения согласно Похозяйственной книге за 1952-54 гг.
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