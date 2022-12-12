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Суворова Феклинья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1872

Дата смерти

С 1955 по 1957

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1872

Отец: Никифор

Мать: не указана

Дата рождения согласно Похозяйственной книге за 1955-57 гг.
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.

Дочь: Осипова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.

Сын: Осипов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Дочь: Хомякова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Суворов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Михаил Семёнович

Смерть
С 1955 по 1957
Дата смерти ориентировочная согласно Похозяйственной книге за 1955-57 гг.
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