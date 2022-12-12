Суворова Феклинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1872
Дата смертиС 1955 по 1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1872
Отец: Никифор
Мать: не указана
Дата рождения согласно Похозяйственной книге за 1955-57 гг.
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.
Дочь: Осипова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.
Сын: Осипов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Дочь: Хомякова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Сын: Суворов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1955 по 1957
Дата смерти ориентировочная согласно Похозяйственной книге за 1955-57 гг.