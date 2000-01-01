Суворов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Михаил Семёнович

Мать: Суворова Феклинья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Ольга Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Ольга Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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