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Савиных Анатолий Кузьмич

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Место рождения

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Кузьма Иванович

Мать: Савиных Анна Алексеевна

Марадыково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
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