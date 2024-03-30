Григорий Евфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Евфимов

Григорий Евфимов

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

13.10.1826

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1826

Отец: Евфимий Федотович

Мать: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфимия Григорьева

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Борис Григорьев

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аграфена (Агрипина) Григорьева

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856

Сын: Злолтов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яснова Евдокия Маркова

Смерть
До 1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close