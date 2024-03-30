Григорий Евфимов
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения13.10.1826
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1826
Отец: Евфимий Федотович
Мать: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евфимия Григорьева
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Борис Григорьев
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аграфена (Агрипина) Григорьева
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856
Сын: Злолтов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яснова Евдокия Маркова
Смерть
До 1901