Злолтов Алексей Григорьев
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения18.03.1856
Дата смерти08.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1856
Отец: Григорий Евфимов
Мать: Яснова Евдокия Маркова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Злолтов Иоан (Иван) Алексеев
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фролова Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Андриянова Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бонарева Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1914