Злолтов Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлолтов Алексей Григорьев

Злолтов Алексей Григорьев

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

18.03.1856

Дата смерти

08.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1856

Отец: Григорий Евфимов

Мать: Яснова Евдокия Маркова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Злолтов Иоан (Иван) Алексеев

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Злолтов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фролова Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894

Сын: Злолтов Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Андриянова Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Злолтов Семён Алексеев

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бонарева Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Злолтов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Золотова Анна Харлампиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Анна Харлампиева

Смерть
08.06.1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close