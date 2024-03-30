Яснова Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯснова Евдокия Маркова

Яснова Евдокия Маркова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Борис Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аграфена (Агрипина) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856

Сын: Злолтов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евфимов

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Евфимов

Смерть
30.06.1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close