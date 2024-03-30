Яснова Евдокия Маркова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1823
Дата смерти30.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Борис Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аграфена (Агрипина) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856
Сын: Злолтов Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евфимов
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Евфимов
Смерть
30.06.1901