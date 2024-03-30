Злолтов Фёдор Алексеев
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения07.04.1894
Дата смерти05.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1894
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Богайскова Зоя Фёдорова
Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1948