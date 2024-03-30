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Злолтов Фёдор Алексеев

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

07.04.1894

Дата смерти

05.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1894

Отец: Злолтов Алексей Григорьев

Мать: Золотова Анна Харлампиева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Богайскова Зоя Фёдорова

Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Злолтов Анатолий Фёдоров

Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Злолтов Виктор Фёдоров

Мать ребёнка: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Мария Евдокимова

Смерть
05.09.1948
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