Золотова (Ивушкана) Анна Харлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Ивушкана) Анна Харлампиева

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

06.09.1863

Дата смерти

18.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Злолтов Иоан (Иван) Алексеев

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Злолтов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фролова Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894

Сын: Злолтов Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Андриянова Федосья Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Злолтов Семён Алексеев

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бонарева Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Злолтов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злолтов Алексей Григорьев

Смерть
18.09.1942
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