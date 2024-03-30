Золотова (Ивушкана) Анна Харлампиева
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения06.09.1863
Дата смерти18.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Злолтов Иоан (Иван) Алексеев
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фролова Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Андриянова Федосья Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бонарева Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Злолтов Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1942