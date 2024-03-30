Мария Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Абрамова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1828 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Евфимов

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степанида Евфимова

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сидор Евфимов

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Евфимова

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Евфимова

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Евфимов

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1826

Сын: Григорий Евфимов

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Авдей Евфимов

Отец ребёнка: Евфимий Федотович

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евфимий Федотович

Смерть
Между 1828 и 1834
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