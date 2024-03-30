Мария Абрамова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1828 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Евфимов
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Евфимова
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сидор Евфимов
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Евфимова
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Евфимова
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Евфимов
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1826
Сын: Григорий Евфимов
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Авдей Евфимов
Отец ребёнка: Евфимий Федотович
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евфимий Федотович
Смерть
Между 1828 и 1834