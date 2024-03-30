Евфимий Федотович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения23.01.1790 ст.
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1790 ст.
Отец: Федот Захаров
Мать: Арина Трофимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Евфимов
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Евфимова
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сидор Евфимов
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Евфимова
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Евфимова
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Евфимов
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1826
Сын: Григорий Евфимов
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Авдей Евфимов
Мать ребёнка: Мария Абрамова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Абрамова
Смерть
Между 1850 и 1858