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Евфимий Федотович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

23.01.1790 ст.

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1790 ст.

Отец: Федот Захаров

Мать: Арина Трофимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Евфимов

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степанида Евфимова

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сидор Евфимов

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Евфимова

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Евфимова

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Евфимов

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1826

Сын: Григорий Евфимов

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Авдей Евфимов

Мать ребёнка: Мария Абрамова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Абрамова

Смерть
Между 1850 и 1858
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