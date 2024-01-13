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Золотов Федот Захарович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Золотов Захар Захаров

Мать: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Федотова

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Евфимий Федотович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Ирина Трофимовна

Упоминание
Неизвестно
Исп.ведомость 1817 | стр. 1084 | стр.1084
Упоминание
Неизвестно
Исп.ведомость 1816 | 203-747-904, стр.1244 | с. 1244
Смерть
Неизвестно
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