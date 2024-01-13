Золотов Федот Захарович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Федотова
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Евфимий Федотович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Исп.ведомость 1817 | стр. 1084 | стр.1084
Упоминание
Неизвестно
Исп.ведомость 1816 | 203-747-904, стр.1244 | с. 1244
Смерть
Неизвестно