Арина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Трофимова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Федотова

Отец ребёнка: Федот Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1790 ст.

Сын: Евфимий Федотович

Отец ребёнка: Федот Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Федот Захаров

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Захаров

Смерть
До 1826
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