Арина Трофимова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Федотова
Отец ребёнка: Федот Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1790 ст.
Сын: Евфимий Федотович
Отец ребёнка: Федот Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Федот Захаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Захаров
Смерть
До 1826