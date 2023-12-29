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Свешников Григорий Матвеевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1597

Дата смерти

1636

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1597

Отец: Свешников Матвей Панкратьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1616

Жена: Свешникова (Свешникова) Пелагея

Рождение ребёнка
1617

Сын: Свешников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея

Рождение ребёнка
1633

Сын: Свешников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея

Смерть
1636

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