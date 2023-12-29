Свешникова (Свешникова) Пелагея
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1598
Дата смерти1652
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1616
Рождение ребёнка
1617
Сын: Свешников Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Свешников Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1633
Сын: Свешников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Свешников Григорий Матвеевич
Смерть
1652