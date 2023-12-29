Свешникова (Свешникова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Пелагея

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1598

Дата смерти

1652

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1616

Муж: Свешников Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1617

Сын: Свешников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Свешников Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1633

Сын: Свешников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Свешников Григорий Матвеевич

Смерть
1652

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