Свешников Василий Григорьевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1617
Дата смерти1668
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1617
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1638
Сын: Свешников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640
Сын: Свешников Роман Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640
Сын: Свешников Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1641
Сын: Свешников Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1642
Сын: Свешников Пётр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1661
Сын: Свешников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1668