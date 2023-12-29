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Свешников Василий Григорьевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1617

Дата смерти

1668

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1617

Отец: Свешников Григорий Матвеевич

Мать: Свешникова (Свешникова) Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1638

Сын: Свешников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Свешников Роман Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Свешников Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1641

Сын: Свешников Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1642

Сын: Свешников Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Свешников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1668

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