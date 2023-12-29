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Свешников Матвей Панкратьевич

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Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

1639

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
свечник
Рождение ребёнка
1593

Сын: Свешников Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1594

Сын: Свешников Дементий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1595

Сын: Свешников Елисей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1596

Сын: Свешников Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1597

Сын: Свешников Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1639

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