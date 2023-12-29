Свешников Матвей Панкратьевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рожденияОколо 1570
Дата смерти1639
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
свечник
Рождение ребёнка
1593
Сын: Свешников Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1594
Сын: Свешников Дементий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1595
Сын: Свешников Елисей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1596
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1597
Сын: Свешников Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1639