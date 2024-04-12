Ворначёв Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ворначёв Илья Иванович
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ворначёв Константин Иванович
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кондакова-Савинова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ворначёв Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Короткова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пашкевич Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворначёва Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична
Смерть
1882