Ворначёв Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорначёв Иван Ильич

Ворначёв Иван Ильич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ворначёв Илья Иванович

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ворначёв Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ворначёв Константин Иванович

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кондакова-Савинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ворначёв Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Короткова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ворначёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пашкевич Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворначёва Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Ворначёва Евдокия Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1882
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close